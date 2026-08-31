МИД: Европа стреляет себе в ногу, вводя визовые ограничения для туристов из РФ

Студенников назвал ограничение турпотока из РФ выстрелом Европы себе в ногу МИД: Европа стреляет себе в ногу, вводя визовые ограничения для туристов из РФ

Москва31 авг Вести.Страны Европы вредят сами себе, ограничивая туристический поток из России. Об этом рассказал директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

В беседе с РИА Новости он отметил, что российская сторона оставляет на совести Европы попытки выстраивания нового "железного занавеса".

Если европейцам так нравится продолжать "стрелять себе в ногу", ограничивая туристические потоки из России и запрещая европейским туристическим агентствам работать на российском направлении, – это их выбор сказал Студенников

Ранее глава финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что близкие к российской границе регионы Финляндии могут столкнуться с оттоком населения, преимущественно задействованного в сфере туризма. Он уточнил, что риск возник из-за закрытия границы с РФ и отсутствия российских туристов.