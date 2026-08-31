МИД: Россия не намерена ужесточать визовые требования для европейцев

Россия не намерена ужесточать визовые требования для Европы МИД: Россия не намерена ужесточать визовые требования для европейцев

Москва31 авг Вести.Москва не намерена ужесточать визовые требования для европейских граждан. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

По его словам, которые приводит РИА Новости, важно сохранять человеческие контакты в условиях, когда власти европейских стран говорят о "российской угрозе".

В отношении возможных ответных шагов с нашей стороны повторюсь, что не считаем целесообразным ужесточать требования для обычных европейцев сказал Студенников

Дипломат подчеркнул, что, учитывая рост числа провокаций с россиянами в недружественных европейских странах, МИД РФ призывает перед планированием таких поездок сверяться с рекомендациями по каждому государству на сайтах российских консульств.

Ранее Студенников заявил, что европейские страны вредят сами себе, ограничивая туристический поток из России.