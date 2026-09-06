Депутат Толмачев заявил, что новыми санкциями против РФ ЕС ударит по самому себе Депутат Толмачев: ЕС навредит самим европейцам, введя новые санкции против РФ

Москва6 сен Вести.Возможные новые антироссийские санкции Евросоюза навредят только самим европейцам. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, Россию нельзя просто исключить из мировой повестки.

Каждое громкое заявление Европы о "новых жестких санкциях против России" на проверку оказывается или пшиком, или оборачивается против самих европейцев сказал Толмачев

Депутат подчеркнул, что европейские политики настойчиво ищут пути для еще большего ухудшения отношений с Россией, используя надуманные предлоги и провокации. ЕС не способен решать как свои собственные проблемы, так и контролировать ситуацию на Украине, заключил Толмачев.

3 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не будет бегать за Европой и просить снять санкции, у страны есть собственная гордость.