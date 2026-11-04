Потери ЕС в связи с ценами на топливо с начала 2026 года достигли €127 млрд

Стоимость топлива бьет по бюджету ЕС: потери достигли €127 млрд Потери ЕС в связи с ценами на топливо с начала 2026 года достигли €127 млрд

Москва4 ноя Вести.Потери стран Евросоюза (ЕС) в связи с подорожанием энергоресурсов с начала 2026 года выросли до 127 миллиардов евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на технологической конференции в Брюсселе.

16 октября она называла издержки объединения в 106 миллиардов евро, говорится в материале ТАСС.

По словам главы ЕК, с момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные 127 миллиардов евро, при том, что "ЕС не импортировал ни одной дополнительной молекулы топлива".

Вместе с этим физический объем импорта нефти и газа Евросоюзом в этом году сократился. По мнению фон дер Ляйен, пока ЕС "импортирует нефть и газ, он рискует ввезти вместе с ними кризисы и экономический шок".

Для решения проблемы глава Еврокомиссии выступила за полный отказ от углеродного топлива и призвала страны ЕС ускорить переход на альтернативную энергетику.

Фон дер Ляйен также подтвердила планы ЕК к 2050 году свести углеродные выбросы экономики объединения к нулю и заверила инвесторов в зеленую энергетику в сохранении поддержки со стороны Брюсселя.

12 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 2022 года Евросоюз приобрел у России энергоресурсов более чем на 320 миллиардов долларов.

За девять месяцев 2026 года Россия поставила в страны Евросоюза энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов, добавил зампред правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Европы от российских энергоресурсов, заявил, что европейские страны "сами рубят сук, на котором сидели". По его словам, прежде именно поставки энергоносителей из России были в основе их богатства.

30 октября председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер допустил рост цен на газ в европейских странах до 2,5 тысячи долларов в сезон холодов.