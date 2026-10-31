Еврокомиссар Домбровскис: ЕС почти разорвал связи с Россией в сфере энергетики Bloomberg: еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей ЕС с Россией

Москва31 окт Вести.Евросоюз в целом свернул практически все связи с Россией в области энергетики, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью агентству Bloomberg.

(Разрыв связей между сторонами – прим. ред.) в целом завершен утверждает Домбровскис

Чиновник также отметил, что ЕС пришлось вкладываться в диверсификацию поставок, в первую очередь, природного газа.

Кроме того, мы продолжили наращивать использование возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность. Все это, безусловно, способствует повышению устойчивости в нынешних условиях добавил еврокомиссар

Bloomberg отмечает, что доля чистых источников в выработке электроэнергии в Евросоюзе увеличилась с 39% в 2022-м до 47% в 2025 году, что ослабило тенденцию подорожания газа на цены на электроэнергию.

12 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 2022 года Евросоюз приобрел у России энергоресурсов более, чем на 320 миллиардов долларов.

За девять месяцев 2026 года Россия поставила в страны Евросоюза энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов, добавил зампред правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Европы от российских энергоресурсов, заявил, что европейские страны "сами рубят сук, на котором сидели". По его словам, прежде именно поставки энергоносителей из России были в основе их богатства.

30 октября председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер допустил рост цен на газ в европейских странах до 2,5 тысячи долларов в сезон холодов.