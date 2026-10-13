Дмитриев указал на попытку ЕС скрыть закупки энергоносителей у РФ на $320 млрд Дмитриев: ЕС скрывает покупку энергоресурсов у РФ на $320 млрд, но критикует США

Москва13 окт Вести.Европейский союз (ЕС) и традиционные СМИ скрывают факт покупки у России энергоносителей более чем на 320 млрд долларов, при этом имеют наглость критиковать сделку США и России по дизельному топливу. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что ЕС с 2022 года закупил российских энергоресурсов на 320,7 млрд​​​ долларов. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ЕС потратил 250 миллиардов долларов на энергоносители из России.

С начала конфликта на Украине ЕС заплатил России за энергоносители более 320 млрд долларов! ЕС и традиционные СМИ скрывают этот факт, но при этом имеют наглость критиковать сделку США и России по дизельному топливу, которая выгодна американским фермерам, потребителям, энергетическому рынку и всему миру. Правда важна написал Дмитриев

Кроме того, по его словам, критика европейскими чиновниками дизельной сделки между РФ и США является поразительным лицемерием.

После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.