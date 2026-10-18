"Больше денег, чем Украине": Бессент уличил Европу в двойных стандартах Бессент: Европа дала РФ больше средств, чем Киеву, продолжая потреблять топливо

Москва18 окт Вести.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны в рамках различных сделок направили России больше денег, чем выделили Украине, и при этом не отказываются от российских энергоресурсов. Об этом он сказал в эфире NBC.

Европейцы дали России больше денег, чем они предоставили Украине. И они продолжают потреблять российские энергоресурсы сказал он

Ранее Бессент уже обвинял Европу в лицемерии — поводом стала реакция европейских политиков на топливную сделку с Россией.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что страны Евросоюза заплатили России 250 млрд долларов за энергоресурсы. Также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев позже отметил, что Европейский союз и некоторые СМИ скрывают факт покупки у России энергоносителей более чем на 320 млрд долларов, при этом имеют наглость критиковать сделку США и РФ по дизельному топливу.