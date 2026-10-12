Трамп: ЕС купил у России энергоносителей на $250 млрд Трамп: Европа отдала России $250 млрд за энергоносители

Москва12 окт Вести.Страны Евросоюза заплатили России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что СМИ, которые он назвал "фейковыми", даже близко не хотят подходить к этой истории.

Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже близко подходить к этой истории написал Трамп

Глава Белого дома также отметил, что принял правильное решение, поскольку поставил на первое место интересы американского народа.

9 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. По итогам беседы была достигнута договоренность о крупных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. В связи с этим американский Минфин выдал генеральную лицензию № 135. Этот документ разрешает операции, которые связаны с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизтоплива.