Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2,5 тыс. зимой Миллер: цена газа в Европе может достичь $2,5 тыс. в холода

Москва30 окт Вести.Стоимость газа в Европе зимой может вырасти до новых максимумов и в холода достичь 2500 долларов. Об этом сообщили в "Газпроме" со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера.

Уровень $1200 за тыс. куб. м, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре ... Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать $2500 за тыс. куб. м приводятся слова Миллера в Telegram-канале энергетической компании

Миллер связал возможный дальнейший рост цен с недостаточным заполнением подземных хранилищ газа. В Европе зафиксировали несколько исторических антирекордов по запасам, в частности, в Германии хранилища заполнены лишь на 61,6%.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью EUPerspectives заявил, что Евросоюз ускорит поставку 42,6 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Эта мера, по его словам, должна помочь стабилизировать рынок дизельного топлива перед зимой. Йоргенсен также отметил, что страны ЕС могут столкнуться с трудным зимним периодом из-за высоких цен на газ и нефтепродукты.