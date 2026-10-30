Москва30 окт Вести.Европейский союз (ЕС) ускорит поставку 42,6 млн баррелей нефти из стратегических запасов для того, чтобы стабилизировать рынок дизельного топлива к зиме, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию EUPerspectives

Страны ЕС могут столкнуться с тяжелой зимой из-за высоких цен на газ и нефтепродукты, считает Йоргенсен.

Страны ЕС подтвердили свою приверженность ускоренному высвобождению в ближайшие месяцы 42,6 млн баррелей из стратегических запасов, и примерно половина этого объема придется на дизельное топливо приводит EUPerspectives слова еврокомиссара

Йоргенсен отметил, что очередное обострение геополитической обстановки вновь привело Европу к энергетическому кризису, последствия которого проявляются с 2022 года.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей вещью" договоренность между Москвой и Вашингтоном по дизтопливу.