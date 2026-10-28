ЕК: ситуация с взлетевшими до небес ценами на топливо в ЕС обострится зимой

ЕК предупредила о сложной зиме и сохранении высоких цен на топливо в Европе ЕК: ситуация с взлетевшими до небес ценами на топливо в ЕС обострится зимой

Москва28 окт Вести.Население и промышленный сектор Евросоюза ожидает трудный зимний период на фоне резкого роста стоимости топлива. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам консультаций Еврокомиссии с представителями европейских нефтеперерабатывающих заводов, чьи слова приводит пресс-служба ЕК

Согласно его информации, высокие цены, особенно на авиационный керосин, могут сохраниться в 2027 году.

По словам чиновника, очередное обострение геополитической обстановки вновь привело Европу к энергетическому кризису. Йоргенсен отметил, что его последствия ощущаются с 2022 года.

Цены на топливо в Европе взлетели до небес, ... Еврокомиссия ожидает, что эта ситуация продолжится в 2027 году подчеркнул еврокомиссар

Ранее стало известно, что стоимость газа на европейских биржах достигла наивысшей с декабря 2022 года отметки. Так, 26 октября цена на ноябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF на пике поднималась до 1133 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

Накануне генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой перечислил вызовы, с которыми Европа столкнется зимой.