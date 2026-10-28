Еврокомиссар Йоргенсен: 50 млн европейцев будут выбирать — есть или мерзнуть

В ЕК предрекли европейцам выбор между едой и теплом Еврокомиссар Йоргенсен: 50 млн европейцев будут выбирать — есть или мерзнуть

Москва28 окт Вести.Предстоящей зимой часть жителей Европы будет вынуждена выбирать между едой и отоплением, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Такой сценарий он озвучил в интервью венгерскому порталу 444.

Он отметил, что почти 50 миллионам европейцев трудно оплачивать счета за отопление зимой.

В Европе в обычную зиму почти 50 миллионам человек трудно оплачивать счета за отопление. И если кто-то не может этого сделать, то ему фактически приходится выбирать между отказом от еды и замерзанием сказал Йоргенсен

Он отметил, что такую ситуацию неприемлемой.

Предстоящая зима, как пояснил Йоргенсен, может оказаться особенно тяжелой, поскольку Европа зависима от импорта энергоресурсов. А ключевым фактором, влияющим на стоимость ресурсов для конечных европейских потребителей, остается нехватка предложения на глобальном энергетическом рынке.

Мы не знаем, насколько холодно будет, но знаем, что нам понадобится больше топлива. А дефицит на мировом рынке ведет к росту цен указал еврокомиссар

Ранее стало известно, что европейские страны в преддверии зимы продолжают закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на максимально высокие цены. Сейчас, как отмечали СМИ, Европа смогла закачать в ПХГ лишь 75,5% необходимых объемов к предстоящей зиме, что является наименьшим значением на конец октября за всю историю наблюдений с 2011 года.