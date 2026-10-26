Москва26 окт Вести.В ответ на рост цен и риски поставок потребители газа сокращают его использование, переходят на альтернативные виды топлива (уголь, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), АЭС) и диверсифицируют источники и маршруты энергии, что кардинально меняет мировой энергобаланс и влияет на инвестиционную стратегию отрасли. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Если говорить о реакции спроса, то что мы видим? Во-первых, большинство покупателей (компании, страны, конечные потребители газа) ищут способы сократить потребление и стать более энергоэффективными, что очень хорошо. Многие уже принимают конкретные меры. Есть и те, кто перешел на иные, более доступные или дешевые энергоносители из-за резкого повышения цен на газ. Мы видим, как некоторые страны, особенно в Южной Азии, не имея возможности покупать подорожавший газ, переходят обратно на уголь, хотя ранее они от него отказались, потому что это доступно по цене, это топливо есть в их регионе, и так далее. Таким образом, энергобаланс меняется. Мы видим, что некоторые страны, переходящие на ВИЭ, стараются ускорить этот переход и нарастить мощность возобновляемых источников энергии так, чтобы производить электричество самостоятельно и не зависеть от импорта рассказал Мшелбила

Он отметил, что в этот сложный период страны, особенно в Средней Азии, рассматривают варианты строительства АЭС.

В особенности АЭС на базе малых модульных реакторов и пытаются их строить. Конечно, на это нужно время и быстро такие проекты не делаются, но мы видим повышенное внимание к таким решениям. То есть мы с вами видим изменения в динамике мирового энергобаланса, сокращение потребления, повышение энергоэффективности. Снижение спроса вызывает изменения в энергобалансе. Но есть и третий ключевой элемент — диверсификация. Страны, компании, потребители все хотят иметь доступ к нескольким источникам энергии так, чтобы не зависеть от одного, ведь нарушение поставок из единственного источника приводит к проблемам. Так что идет диверсификация как самих источников поставок газа, так и маршрутов поставки. И все эти факторы постепенно начинают касаться инвестиций. Поэтому люди начинают учитывать соображения геополитического и геоэкономического характера: где начинать строительство нового завода СПГ, а также размещать приемный СПГ-терминал рассказал Мшелбила

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