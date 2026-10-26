Москва26 окт Вести.Введение антироссийских санкций привело к кардинальному перераспределению глобальных газовых потоков, смещению поставок в Азию, увеличению роли СПГ и появлению новых поставщиков, что изменило как географию, так и формы потребления газа. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Я думаю, что рынок поменялся в нескольких аспектах: во-первых, предложение на рынке оказалось вдруг оторвано от выстраиваемой десятилетиями системы. Сокращение поставок российского газа, а в некоторых странах и вовсе их отсутствие означали, что этот газ нужно купить где-то еще. Реакция рынка на состояние спроса была похожа на ту, что я уже описывал: снижение потребления, диверсификация, поиск иных источников поставок, поиск альтернативного топлива и так далее. Российский газ не исчез вовсе. Он пошел на другие рынки, в основном в Азию. Стратегически выгодное положение России на карте обеспечивает возможность торговать как с Западом, так и с Востоком. Я думаю, что большая часть этого газа теперь пошла на Восток. А в Европе, где и были приняты какие-то из этих решений, на смену российскому газу пришел американский рассказал Мшелбила

Таким образом, по его словам, картина газовых потоков в мире полностью поменялась.

Увеличился грузопоток СПГ через Атлантику, как из США, так и из более привычных стран-поставщиков Африки и так далее. Такие произошли изменения. А сейчас на рынке еще и появляются новые поставщики СПГ. Довольно интересная выходит картина. Возьмем, например, Африку, где Мозамбик раньше не был большим игроком. Посмотрите на Южную Америку, там стоит обратить внимание на Аргентину. Есть несколько новых игроков в Канаде, которая и сама новичок. В Западной Африке есть Сенегал и Мавритания, где объемы пока маленькие, но они растут. Изменения есть в плане того, откуда идет газ и в какой форме, то есть трубопроводный газ или СПГ. Изменения в том, где он будет использован. Думаю, что эти изменения возникли не только по вине Европы, но и из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти факторы вкупе помогли изменить динамику рынка рассказал глава ФСЭГ

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в рамках мирного соглашения по украинскому урегулированию намерена предложить Европе возобновить поставки российского газа через Украину.С таким предложением выступили спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встречах с европейскими политиками и главой киевского режима Владимиром Зеленским.