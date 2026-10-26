Москва26 окт Вести.Новые технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), революционизируют газовую отрасль, позволяя глубже понимать и разрабатывать ранее недоступные месторождения, оптимизировать добычу и транспортировку, а также создавать еще более совершенные решения в будущем. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он объяснил, каким образом современные технологические достижения трансформируют отрасль, и какие изменения ожидаются в будущем.

Системы ИИ в сочетании с иными разрабатываемыми технологиями дают нам возможность лучше видеть и понимать геологическое строение месторождений. И сегодня мы можем разрабатывать пласты, о которых мы и не знали даже, когда применяли старые методы геологических исследований. Меняется все: от процесса поиска месторождения до начала добычи и поставок газа на рынок. Современные методы, включая ГРП [гидравлический разрыв пласта] и наклонное бурение, дают нам возможность добраться до ранее недосягаемых пластов. Сегодня вы сможете бурить из-за угла, если нужно. Некоторые наши сегодняшние возможности поражают воображение, а технологии продолжают развиваться. Меняется и перевозка газа. Она становится эффективнее, чище, а достигается это за счет внедряемых технологий. Думаю, что ИИ принадлежит во всем этом решающая роль, так как искусственный интеллект усиливает нашу способность изобретать, разрабатывать что-то новое и делать даже современные технологии еще эффективнее. Искусственный интеллект также может помочь нам создавать новые технологии заявил Мшелбила

Ранее генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков на презентации Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" заявил, что к 2030 году эффект от реализации IT- проектов российских стартаперов в рамах цифровой трансформации нефтегазовой отрасли поможет привлечь в страну порядка триллиона рублей.