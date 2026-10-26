Москва26 октВести.Новые технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), революционизируют газовую отрасль, позволяя глубже понимать и разрабатывать ранее недоступные месторождения, оптимизировать добычу и транспортировку, а также создавать еще более совершенные решения в будущем. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
Он объяснил, каким образом современные технологические достижения трансформируют отрасль, и какие изменения ожидаются в будущем.
Системы ИИ в сочетании с иными разрабатываемыми технологиями дают нам возможность лучше видеть и понимать геологическое строение месторождений. И сегодня мы можем разрабатывать пласты, о которых мы и не знали даже, когда применяли старые методы геологических исследований. Меняется все: от процесса поиска месторождения до начала добычи и поставок газа на рынок. Современные методы, включая ГРП [гидравлический разрыв пласта] и наклонное бурение, дают нам возможность добраться до ранее недосягаемых пластов. Сегодня вы сможете бурить из-за угла, если нужно. Некоторые наши сегодняшние возможности поражают воображение, а технологии продолжают развиваться. Меняется и перевозка газа. Она становится эффективнее, чище, а достигается это за счет внедряемых технологий. Думаю, что ИИ принадлежит во всем этом решающая роль, так как искусственный интеллект усиливает нашу способность изобретать, разрабатывать что-то новое и делать даже современные технологии еще эффективнее. Искусственный интеллект также может помочь нам создавать новые технологиизаявил Мшелбила
Ранее генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков на презентации Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" заявил, что к 2030 году эффект от реализации IT- проектов российских стартаперов в рамах цифровой трансформации нефтегазовой отрасли поможет привлечь в страну порядка триллиона рублей.