Москва26 окт Вести.Несмотря на пережитые кризисы и усложнение логистики, мировой спрос на природный газ будет стабильно расти, что потребует масштабных и стратегически выверенных инвестиций в объеме около 12 трлн долларов в течение следующих 30 лет. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он пояснил, что при формировании инвестиционного портфеля требуется комплексный подход. Это позволит перевести процесс вложений из хаотичного в выверенный инструмент долгосрочного стратегического планирования.

Инвестиции обретают более стратегический характер. Мы ожидаем, что эти инвестиции будут идти волнами, но с тенденцией к увеличению. Ведь почему еще важно не допустить сокращения инвестиций? Потому что через 30 лет 80% природного газа будут добывать на новых месторождениях и новых мощностях. Другими словами, мы наблюдаем деградацию существующих месторождений и пластов такими темпами, что большая часть этих мощностей через 30 лет исчезнет. А значит, деньги нужно вкладывать не только в компенсацию этого снижения, то есть в замещение добывающих мощностей, но и в увеличение прироста добычи, потому что спрос тоже будет расти. Мы считаем, что за эти 30 лет нашему сектору потребуется около 12 трлн долларов инвестиций. Это вложения во всю цепочку добычу, транспортировку, переработку. Мы видим, что инвесторы и компании с интересом смотрят на этот сектор. В нашем прогнозе мы исходим из того, что за 30 лет не появится никаких блистательных и меняющих мир изобретений. Вы сами знаете, что технологии развиваются быстрыми темпами, но и мы наблюдаем за этим процессом заявил Мшелбила

Ранее глава ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон заявил, что в компании не намерены останавливать инвестиции несмотря на санкции.