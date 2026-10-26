Москва26 окт Вести.Основная часть VIII саммита Форума стран – экспортеров газа пройдет 27 октября 2026 года в Москве. Главные темы мероприятия: роль природного газа в мировой энергетике, обеспечение энергетической безопасности, а также ключевые вопросы инвестиций и технологий, необходимые для сохранения его позиций в будущем. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генсек Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Генсек ФСЭГ представил главные вопросы, которые планируют рассмотреть делегаты саммита в текущем году.

Мы будем говорить и о роли природного газа в общемировом энергобалансе и в региональных энергобалансах, и о том, как в условиях изменения и развития энергетики с течением времени природный газ может сохранить свою роль, в особенности с учетом существующих вызовов. Следует ожидать и разговоров на тему нарушения потоков энергоносителей, конфликтов, влияния этих факторов на энергосистемы в целом и потребление природного газа в частности. Вот эти темы совершенно определенно станут предметом обсуждений и споров. Мы будем говорить и о роли природного газа в обеспечении энергетической безопасности пояснил Мшелбила

По его словам, энергетическая безопасность заключается в обеспечении надежного и доступного энергоснабжения в любых условиях, где природный газ будет играть ключевую роль как долгосрочный драйвер экономического развития.

Мы определяем энергетическую безопасность как устойчивую способность энергосистемы надежно снабжать потребителей доступной энергией, как в обычных условиях, так и во время кризисов, с учетом возможного будущего роста потребностей. В долгосрочной перспективе газ станет топливом развития. Это топливо будет преображать экономику стран, и мы и дальше будем им пользоваться. Наверняка разговор пойдет и об этом уточнил он

Однако основной темой предстоящего саммита, по словам генсека ФСЭГ, станут инвестиции и технологии, необходимые для сохранения роли природного газа в будущем, а также обсуждение проблем, связанных с ограничениями в международной торговле.

Высока и вероятность того, что главы стран и правительств будут говорить о сложностях, вызванных односторонними мерами, применяемыми сегодня по всему миру с целью ограничения поставок или вмешательства в торговлю или коммерческие вопросы. Однако главной темой будут все-таки инвестиции. Ведь чтобы сохранить за природным газом его роль в будущем, необходимы инвестиции. Это самое главное. Уверен, что в разных форумах эту тему обязательно будут обсуждать, как, впрочем, и технологии. Я ожидаю широкой дискуссии на форуме рассказал Мшелбила

Ранее он заявил, что мировой спрос на газ в мире за ближайшие 30 лет вырастет на 31%, если не произойдут значительные изменения во всей энергосистеме. По его словам, шоковые ситуации в энергетике будут происходить периодически, поэтому необходимо повышать устойчивость всей системы.