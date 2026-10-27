Путин встретил гостей саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве Путин встретил иностранные делегации, прибывшие на саммит ФСЭГ в Москве

Москва27 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин встретил гостей саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) , открывающегося в Москве.

Саммит открывается во вторник днем в столичном Центре международной торговли.

Путин прибыл на пленарное заседание саммита и лично поприветствовал иностранные делегации.

Как сообщает Кремль, саммит начал работу, перед началом пленарного заседания лидеры сделали совместное фото.

Форум ФСЭГ проходит 28-29 октября.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник выступит на пленарном заседании саммита и в своей речи затронет роль природного газа как источника энергии для экономического роста.