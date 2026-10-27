Москва27 октВести.Президент РФ Владимир Путин встретил гостей саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) , открывающегося в Москве.
Саммит открывается во вторник днем в столичном Центре международной торговли.
Путин прибыл на пленарное заседание саммита и лично поприветствовал иностранные делегации.
Как сообщает Кремль, саммит начал работу, перед началом пленарного заседания лидеры сделали совместное фото.
Форум ФСЭГ проходит 28-29 октября.
Ранее сообщалось, что Путин во вторник выступит на пленарном заседании саммита и в своей речи затронет роль природного газа как источника энергии для экономического роста.