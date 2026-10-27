Путин заявил о важности долгосрочных контрактов для инвестиций в газовую отрасль

Путин: инвестиции в газовую отрасль должны опираться на долгосрочные контракты Путин заявил о важности долгосрочных контрактов для инвестиций в газовую отрасль

Москва27 окт Вести.Инвестиции в газовую отрасль необходимо планировать с учетом долгосрочных контрактов, а не ориентироваться исключительно на текущие высокие цены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Такие вложения прежде всего должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатели газа в долгую планируют энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории и так далее. А поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей сказал глава государства

Путин выразил надежду, что участники форума разделяют эту позицию, а обсуждение мер по стимулированию долгосрочных инвестиций в газовую отрасль приведет к конкретным решениям в рамках организации.