Москва27 октВести.Инвестиции в газовую отрасль необходимо планировать с учетом долгосрочных контрактов, а не ориентироваться исключительно на текущие высокие цены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
Такие вложения прежде всего должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатели газа в долгую планируют энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории и так далее. А поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачейсказал глава государства
Путин выразил надежду, что участники форума разделяют эту позицию, а обсуждение мер по стимулированию долгосрочных инвестиций в газовую отрасль приведет к конкретным решениям в рамках организации.