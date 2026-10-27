Путин: для нас стабильность на мировом газовом рынке важнее спотовых цен

Путин: для производителей важнее стабильность, чем высокие цены на газ Путин: для нас стабильность на мировом газовом рынке важнее спотовых цен

Москва27 окт Вести.Россия больше заинтересована не в росте цен на газ, а в стабильности на мировых рынках, которая нужна для увеличения инвестиций в газовую отрасль. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, странам Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) нужно думать о масштабной инвестиции только когда есть стабильных спрос и возможность реализовывать добываемые ресурсы.

Для нас … гораздо важнее стабильность на мировых рынках, в том числе на газовом мировом рынке сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что стабилизации мирового газового рынка должно способствовать прекращение конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, и снятие санкционных режимов.

Ранее Путин заявил, что мировое потребление газа выросло на 1,2% в 2025 году - до 4,2 трлн кубометров.