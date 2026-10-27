Москва27 окт Вести.Главная проблема мирового рынка газа на сегодняшний день связана со сбоем поставок. Такое заявление российский президент Владимир Путин сделал во время восьмого саммита форума стран экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

По его словам, в дальнейшем роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, аграрного сектора, системы международной торговли будет только укрепляться. Однако, как сказал глава российского государства, это серьезный вызов для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые эта сфера сейчас переживает.

Путин напомнил об обострении ситуации на Ближнем Востоке. По словам президента РФ, "в одном из глобальных центров газодобычи ситуация обострилась, нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок". Российский лидер также напомнил о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Президент добавил, что некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий.

В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности. Привычные деловые связи подорваны. Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень сказал Путин

Вместе с тем российский лидер уточнил, что многие инвестиционные планы поставлены на паузу или отменяются, что усиливает риски долгосрочной разбалансированности рынка.

Путин заявил, что в данных условиях мировым производителям предстоит обеспечить стабильность и надежность поставок, а Россия – среди ключевых участников глобального газового рынка и занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче.

Какие направления такой работы в рамках нашего форума мы считаем приоритетными? Первое - это сегодня главная проблема. Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа сообщил президент

Путин добавил, в частности, что с рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения, а спрос никуда не делся. По словам президента, это говорит о необходимости проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом географического положения стран-участниц форума с помощью взаимных операций между ними.