Путин: потребление газа в мире увеличилось на 1,2% в прошлом году

Путин: мировое потребление газа в 2025 году выросло на 1,2% Путин: потребление газа в мире увеличилось на 1,2% в прошлом году

Москва27 окт Вести.Мировое потребление газа выросло на 1,2% в 2025 году - до 4,2 трлн кубометров, заявил президент России Владимир Путин в выступлении на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Саммит открылся во вторник в Москве.

Сегодня четверть энергобаланса планеты приходится именно на газ. Четверть. В прошлом году его потребление выросло на 1,2% и достигло 4,2 трлн кубометров сказал глава государства

Российский лидер добавил, что в ближайшее время ожидается продолжение тенденции. Так, к середине XXI века мировой спрос на газ может увеличиться до 5,5 трлн кубометров в год, международные поставки вырастут примерно в полтора раза и составят 1,7 трлн кубометров, указал президент.

То есть роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, да и аграрного сектора, система международной торговли будет только укрепляться подчеркнул Путин

Президент назвал это серьезным вызовом для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она переживает. Речь идет в том числе о ситуации на Ближнем Востоке, который является одним из глобальных центров газодобычи, из-за чего были нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник на пленарном заседании саммита затронет роль природного газа как источника энергии для экономического роста.