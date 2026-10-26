Москва26 окт Вести.Несмотря на глобальные потрясения и дефицит, вызванные геополитическим конфликтом, мировой газовый рынок демонстрирует динамичную адаптацию, перестраивая логистику и наращивая объемы поставок для восстановления баланса спроса и предложения. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он проанализировал текущую ситуацию в секторе мировой газовой промышленности.

Газовый рынок сегодня находится в активном, динамичном состоянии и не без сложностей. Да, сложности есть, их много. Но почему я называю состояние рынка динамичным? Посмотрите на 2025 год. В том году общемировое предложение газа вышло на рекордный уровень. И ожидалось, что предложение продолжит расти за счет ввода в строй новых добывающих мощностей, в основном в Северной Америке, но и в других частях мира. Мы ожидали увидеть продолжение роста предложения газа до той степени, что через два или три года на рынке начнет возникать его избыток, который сохранится после 2030 года. Под воздействием избытка предложения цены упадут и рынок найдет способ привести себя в состояние равновесия. Случившийся конфликт полностью поменял ожидаемую нами траекторию развития ситуации, и в ближайшей перспективе у нас сложился дефицит предложения. В наблюдаемой нами сегодня ситуации с рынка убрали 20% объема сжиженного природного газа (СПГ). Ближний Восток потерял около трети своей доли рынка. Поставки в разные регионы мира были нарушены, многие страны-потребители газа в разной степени от этого пострадали. Но ведь дело не ограничилось газом как энергоносителем. Это отразилось и на поставках удобрений, то есть затронуло сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Отразилось на поставках гелия, что, в свою очередь, повлияло на некоторые сектора промышленности и так далее. То есть последствия одним природным газом не ограничились, они были шире рассказал Мшелбила

По его словам, сейчас все наблюдают реакцию на происходящее.

Есть реакция со стороны предложения, но мы также видим и реакцию спроса. Давайте начнем с предложения. Здесь мы видим, что в результате дефицита предложения, сложившегося из-за нарушения перевозок, многие поставщики нашли способ увеличить объемы своих поставок за счет сжижения больших объемов газа. За счет увеличения объемов производства СПГ или поставок трубопроводного газа они удовлетворяют спрос, который раньше закрывали поставками с Ближнего Востока рассказал он

Глава ФСЭГ акцентировал внимание на том, что часть заводов по производству СПГ, которые должны были встать на техобслуживание в 2026 году, остались в строю.

Потому что руководство после оценки ситуации решило отложить ремонты и обслуживание оборудования и продолжить производство СПГ в 2026 году. Пожалуй, мощнее всего на рынок повлияли северо-американские компании. В Северной Америке возникли новые заводы, существующие предприятия нарастили мощности. И с начала марта, когда рынок заметил дефицит поставок и до сентября с рынка по нашим оценкам, ушло порядка 45 млн тонн СПГ, а это очень много. Около 40 млн тонн появилось на рынке в результате предпринятых мер. То есть можно сказать, что дефицит предложения составил около 5 млн тонн. Это говорит об устойчивости всей системы мирового газового рынка и это здорово. Однако та же самая ситуация показала и слабые места этой системы. И думаю, что многие в нашей отрасли уже думают над тем, как их устранить, и уже строят планы, рассчитывают инвестиции рассказал Мшелбила

Ранее глава ФСЭГ Мшелбила назвал сроки восстановления объемов мировых поставок СПГ. Он полагает, что возвращение к прежним объемам может занять до 5 лет.