Москва5 июн Вести.Около 20% мировых поставок сжиженного природного газа из ОАЭ и Катара были выведены с рынка ближневосточным конфликтом. Возвращение к прежним объемам может занять до 5 лет. Об этом генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ситуация негативно повлияла не только непосредственно на энергетический сектор, но и отразилась на сельском хозяйстве, IT-отрасли.

То, что мы переживаем на Ближнем Востоке, особенно касается стран Персидского залива, конечно же, это отразилось на мировом энергетическом секторе. 20% мировых поставок СПГ из ОАЭ и Катара фактически были выведены с рынка в одночасье. Кроме того, были повреждены установки по сжижению газа в Катаре, что привело к сокращению производства на 17%. Судя по заявлениям QatarEnergy (государственная энергетическая компания Катара - прим. ред.), такое снижение может продлиться от 3 до 5 лет. Есть и вторичные последствия влияния на производство и поставки удобрений по всему миру – сельскохозяйственная отрасль или, например, на производство гелия, необходимого для создания микрочипов. Возникло множество прямых и косвенных последствий, которые затронули разные экономики по всему миру отметил Мшелбила

Он подчеркнул, что помимо прямого сокращения поставок на газовом рынке следует учитывать и рост цен.

Это означает, что те страны, которые зависят от СПГ, не могут позволить себе такие высокие цены, и поэтому некоторые из них вернулись к использованию угля. Многие начали рассматривать атомную энергетику в качестве альтернативы. Мы наблюдаем в том числе большой интерес к возобновляемым источникам энергии и желание как можно быстрее внедрить их, потому что страны стремятся быть самодостаточными и устойчивыми к подобным потрясениям пояснил Мшелбила

Генсек также рассказал, что один из сценариев предполагал быстрое завершение кризиса, но идет уже четвертый месяц, а проблема еще не решена.

Если бы сегодня эта ситуация завершилась, многие последствия были бы обратимыми. В зависимости от того, когда Ормузский пролив снова откроют, для природного газа. В 2026 году эффект может составить где-то от 1,7%, до более 4% сокращения в пересчете на текущий год заметил Мшелбила

По словам генсека, предполагается, что 2027 может стать годом восстановления для этой сферы.