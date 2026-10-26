Глава ФСЭГ Мшелбила рассказал о покрытии дефицита природного газа за счет СПГ Глава ФСЭГ Мшелбила: нехватка газа с Ближнего Востока покрывается за счет СПГ

Москва26 окт Вести.Кризис на Ближнем Востоке привел к перестройке всей архитектуры мировых поставок природного газа, в том числе увеличению объемов его сжижения. Об этом рассказал генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, дефицит природного газа покрывается в том числе за счет увеличения объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В результате дефицита предложения, сложившегося из-за нарушения перевозок, многие поставщики нашли способ увеличить объемы своих поставок за счет сжижения больших объемов газа. За счет увеличения объемов производства СПГ или поставок трубопроводного газа они удовлетворяют спрос, который раньше закрывали поставками с Ближнего Востока. Также мы видим, что часть заводов по производству СПГ, которые должны были встать на техобслуживание в 2026 году, остались в строю сообщил глава ФСЭГ

Также Филип Мшелбила отметил: мировой спрос на природный газ в ближайшие 30 лет продолжит активно расти.