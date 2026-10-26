Москва26 окт Вести.Центрами роста спроса на природный газ в будущем станут развивающиеся страны Азии и Африки, в то время как производство энергоносителей будет сосредоточено на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Африке. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он подчеркнул, что в странах с развивающейся экономикой, где ключевыми драйверами роста станут урбанизация, индустриализация, электрификация и демографический прирост, в течение 30 лет ожидается стремительное увеличение спроса на природный газ.

В Африке, к примеру, за этот период времени население вырастет на 1 млрд человек. Большую часть прироста населения в мире, в количестве 2,5 млрд человек, поделят между собой страны Африки и развивающиеся страны Азии. И мы видим, как сегодня эти изменения происходят. А Китай - это тоже большой центр спроса. И от того, каким будет энергобаланс Китая, зависят судьбы отраслей, представляющих собой составляющие этого энергобаланса. Там невероятно быстрыми темпами развиваются возобновляемые источники энергии, но в то же время сохраняется в энергобалансе и уголь. Китай продолжает наращивать и долю газа, то есть складывается очень интересная динамика. Именно эти страны станут центрами роста спроса в будущем. Точки роста спроса на энергию смещаются в развивающиеся страны Азии. Это то, что касается спроса. А производство энергоносителей будет в основном расположено на Ближнем Востоке, в Средней Азии и в Африке. И мы видим, как в этих регионах с этой целью уже делают инвестиции рассказал Мшелбила

Ранее он рассказал, что в ближайшие 30 лет ожидается рост добычи природного газа на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Африке благодаря низкой себестоимости и инвестициям.