Москва26 окт Вести.Китай, будучи крупнейшим и динамично развивающимся потребителем газа с собственной добычей, трубопроводным импортом и СПГ, представляет особый интерес для наблюдения за его реакцией на текущие мировые события. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Интересно наблюдать за рынком Китая и его реакцией на все это [кардинальное перераспределение глобальных газовых потоков из-за антироссийских санкций и конфликта на Ближнем Востоке]. Китай представляет особый интерес, потому что добывает газ на своей территории и импортирует из других стран, причем импортирует как трубопроводный газ, так и СПГ. В то же время Китай обладает одним из самых мощных сегментов ВИЭ (возобновляемые источники энергии или "зеленая", регенеративная энергия). Ситуация в Китае очень динамичная. Мы также наблюдаем за развитием ситуации в Китае, так как Китай — это крупнейший потребитель газа рассказал Мшелбила

Ранее автор канала "Графономика" Евгений Огородников сообщил, что Китай будет вынужден увеличивать потребление сжиженного природного газа, чтобы избежать очередного энергетического кризиса, а это может усилить конкуренцию между китайскими и европейскими трейдерами за свободные партии топлива. По словам эксперта, в предыдущие годы Китай мог компенсировать нехватку газа за счет угольной генерации благодаря широкому энергетическому балансу.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ​​​проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии. Он отметил, что строительство "дальневосточного" маршрута продолжается.