Москва20 окт Вести.Китай будет вынужден увеличивать потребление сжиженного природного газа, чтобы избежать очередного энергетического кризиса, а это может усилить конкуренцию между китайскими и европейскими трейдерами за свободные партии топлива. Об этом заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По словам эксперта, в предыдущие годы Китай мог компенсировать нехватку газа за счет угольной генерации благодаря широкому энергетическому балансу.

Если в предыдущие годы Китай мог себе позволить за счет достаточно широкого энергетического баланса переложиться, например, к угольной генерации и сократить потребление газа, то в этом году такой опции, очевидно, нет. Китай, чтобы не попасть на свой очередной энергетический кризис, который там случается примерно раз в пятилетку, будет вынужден наращивать потребление СПГ. Недалек тот день, когда мы увидим острейшую конкуренцию между китайскими и европейскими трейдерами за свободные партии сжиженного газа, соответственно, продавцы этого природного газа будут выбирать, кто даст больше пояснил Огородников

Ранее сообщалось, что поставки СПГ из России в Китай увеличились в январе-августе на 28,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года.