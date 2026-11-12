"Газпром" сообщил о росте поставок газа в страны Центральной Азии "Газпром": Казахстан, Узбекистан и Киргизия увеличивают импорт российского газа

Москва12 ноя Вести.Казахстан, Узбекистан и Киргизия увеличивают импорт российского газа, а наиболее заметный рост потребления "Газпром" ожидает в Китае, куда поставки трубопроводного газа растут ежегодно. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Компания расширяет взаимодействие с государствами Центральной Азии - Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Они наращивают импорт газа из России говорится в сообщении

По прогнозу компании, к 2050 году на страны Глобального Юга придется около 70% мирового спроса на газ. В 2026 году на энергорынок повлияли главным образом политические решения: нарушение привычных маршрутов поставок СПГ и нефти обострило вопросы энергобезопасности, а декарбонизация и переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - энергию солнца, ветра и воды - отошли на второй план.

Ранее "Газпром" зафиксировал резкое увеличение экспорта газа в Турцию.