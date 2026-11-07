"Газпром": поставки газа из России в Турцию выросли за октябрь на 78%

"Газпром" зафиксировал резкое увеличение экспорта газа в Турцию "Газпром": поставки газа из России в Турцию выросли за октябрь на 78%

Москва7 ноя Вести.Объем поставок российского трубопроводного газа в Турцию значительно увеличился осенью 2026 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается, что за прошлый месяц экспорт "Газпрома" в республику вырос на 78%.

Растут поставки российского трубопроводного газа в Турцию… совокупные поставки "Газпрома" в Турцию за октябрь месяц выросли по отношению к сентябрю на 78% сообщили в российском холдинге

Тенденция к росту сохранилась и в начале ноября. За первые пять дней турецкие потребители получили почти в четыре раза больше российского газа, чем за аналогичные периоды сентября и октября.

Сообщение компании появилось на фоне заявлений турецких властей о сокращении закупок российского газа. В частности министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар объяснил снижение закупок высокой стоимостью российского топлива. При этом он подчеркнул, что Анкара не намерена полностью отказываться от торговли газом с Москвой.