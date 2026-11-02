За девять месяцев года "Газпром" заработал почти 115 миллиардов Прибыль "Газпрома" за 9 месяцев 2026 года составила 114, 8 млрд рублей

Москва2 ноя Вести.Чистая прибыль ПАО "Газпром" за девять месяцев 2026 года составила 114,8 млрд рублей против убытка в 170,3 млрд рублей в 2025 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4% - до 4,44 трлн рублей, сообщается в отчете "Газпрома".

При этом в III квартале 2026 года головная компания холдинга получила чистую прибыль в размере 36,4 млрд рублей против убытка в 69,2 млрд рублей во II квартале 2026 года и убытка в 159,6 млрд рублей в III квартале 2025 года говорится в отчете

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что десятилетний план развития "Газпрома" будет включать реализацию новых проектов, в том числе в сфере нефтехимии.