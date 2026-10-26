Глава Газпромбанка Акимов сообщил Путину о приоритетах в инвестициях Акимов рассказал Путину о ключевых инвестициях Газпромбанка

Москва26 окт Вести.Газпромбанк направляет основные усилия на обеспечение финансовой устойчивости, развитие экономики и создание высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой. Об этом председатель правления банка Андрей Акимов сообщил президенту России Владимиру Путину.

По словам Акимова, прибыль Газпромбанка по итогам прошлого года составила 130 млрд рублей. Он также отметил устойчивое состояние российской банковской системы, связав его с работой Центрального банка и правительства, а также личным вниманием президента к вопросам экономики и финансов.

Основной приоритет мы отдаем в работе финансовой устойчивости, развитию экономики с учетом будущих возможных тенденций, созданию новых, высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, ... в конечном итоге все это приведет к улучшению благосостояния граждан сказал Акимов

Около 95% портфеля Газпромбанка приходится на крупных промышленных заемщиков из разных отраслей. Среди них – машиностроение, химическая промышленность, атомное машиностроение и сельское хозяйство, в кредитовании которого банк занимает одно из ведущих мест.

Акимов подчеркнул, что банк находится в постоянном диалоге с Центральным банком (ЦБ РФ), совместно анализирует состояние заемщиков и вырабатывает решения по управлению рисками, включая формирование резервов при необходимости.

Отдельным приоритетом глава Газпромбанка назвал инфраструктурные проекты. По его словам, объем вложений в это направление превысил 1 трлн рублей. В частности, банк финансирует строительство мостов, дорог и тоннелей для РЖД, а также научно-производственной инфраструктуры.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предпринимает все необходимые меры для защиты российской банковской системы.