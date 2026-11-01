Экспорт российского газа в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 20% в октябре

Поставки газа из РФ в Европу по "Турецкому потоку" выросли на 20% в октябре Экспорт российского газа в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 20% в октябре

Москва1 ноя Вести.В октябре 2026 года экспорт российского газа в страны Европы по "Турецкому потоку" вырос на 20,5% по сравнению с сентябрем и снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 1,62 млрд кубометров. Это следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

По данным оператора, в период с января по октябрь 2026 года объемы поставок голубого топлива выросли на 1% – до 14,8 млрд кубометров.

Также ресурс приводит данные о средней загрузке "Турецкого потока" на европейском направлении. Она составила 52 млн кубометров в сутки, что на 4% меньше, чем октябре 2025 года и на 17% больше, чем в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что Франция по-прежнему лидирует по импорту российского природного газа среди стран Евросоюза, в то время как Венгрия поднялась на вторую позицию. Греция увеличила закупки на 35% и вышла на третье место.