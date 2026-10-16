Венгрия стала второй в ЕС по закупкам российского газа Евростат: Венгрия вернулась на вторую строчку по закупкам российского газа

Москва16 окт Вести.Франция по-прежнему лидирует по импорту российского природного газа среди стран Евросоюза, в то время как Венгрия поднялась на вторую позицию, согласно анализу данных Евростата, проведенному РИА Новости.

По итогам августа текущего года на первом месте по импорту природного газа у России осталась Франция. Это несмотря на снижение поставок на 32% в месячном выражении - до 247,8 миллиона евро. Франция импортирует у России исключительно СПГ говорится в материале

Венгрия увеличила объемы закупок, опередив другие государства союза и заняв вторую позицию. В месячном выражении поставки газа выросли на 34% - до 229,3 миллиона евро.

За весь период с января по июль 2026 года Венгрия потратила на российский трубопроводный газ 1,48 млрд евро, оставаясь совокупным крупнейшим покупателем этого вида топлива в ЕС. Основной маршрут поставок идет на юг Европы через действующий газопровод "Турецкий поток".

Греция, также закупавшая только трубопроводный газ, увеличила закупки на 35% - до 178,2 миллиона евро и поднялась на третье место.

Болгария заняла четвертое место среди покупателей российского газа в Евросоюзе, увеличив за месяц импорт по трубопроводам на 39% - до 164,6 миллиона евро. На пятую строчку со второй опустилась Бельгия, чьи закупки сжиженного природного газа (СПГ) сократились на 35% и составили 121,2 миллиона евро.

Также в августе поставки из России шли в Нидерланды, которые нарастили импорт сразу в 3,5 раза (до 117,3 миллиона евро), в Словакию - рост на 19% (до 106,5 миллиона евро) и в Испанию - рост на 17% (до 91,2 миллиона евро).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран Евросоюза обсудить идею формирования общих стратегических резервов газа.