В июле Евросоюз закупил топливо из России на 1,5 млрд евро

Евросоюз в июле закупил топливо из РФ на 1,5 млрд евро В июле Евросоюз закупил топливо из России на 1,5 млрд евро

Москва14 авг Вести.Европейский союз в июле приобрел российское топливо на 1,5 миллиарда евро. Об этом говорится в отчете Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA).

Сообщается, что на нефть пришлось 26% всей потраченной суммы. Доля закупок трубопроводного газа составила 38% или 561 миллион евро. На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось 36% – 526 миллионов евро.

Евросоюз входит в четверку крупнейших покупателей российских энергоносителей. На первом месте находится Китай, на втором – Индия, третье занимает Турция. В отчете отмечается, что КНР является крупнейшим покупателем угля и нефти, Турция – лидер по закупке нефтепродуктов. Евросоюз же доминирует в приобретении СПГ и трубопроводного газа.

ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, на его долю приходится почти половина (49%) от общего объема российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (23%), Япония (18%) и Южная Корея (6%) следует из отчета CREA

Ранее стало известно, что в июне Бельгия стала крупнейшим импортером российского газа в Евросоюзе.