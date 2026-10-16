Москва16 окт Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран Евросоюза обсудить идею формирования общих стратегических резервов газа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех дипломатов и двух высокопоставленных представителей ЕС.

По их словам, это предложение прозвучало на фоне опасений, что в зимний период в Европе может возникнуть нехватка топлива.

Европейские газохранилища, которые в течение подготовки к отопительному сезону наполняют сырьем частные ресурсоснабжающие компании, "в этом году заполнены до рекордно низких уровней", говорится в статье. Причиной стали высокие цены летом, в том числе, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Евросоюз оказался недостаточно подготовлен к зиме подчеркнули авторы материала

В Politico добавили, что дипломаты пока не понимают, как именно может быть реализована озвученная фон дер Ляйен идея.

Европа может войти в отопительный сезон с минимальными за всю историю запасами газа. К началу осенне-зимнего периода страны ЕС способны заполнить хранилища только на 70–75%, что стало бы абсолютным минимумом к моменту старта сезона.

По нормам Еврокомиссии, государства – участники ЕС обязаны доводить заполненность газохранилищ до 90% ежегодно в период с 1 октября по 1 декабря. При трудностях с закачкой допускается отклонение на 10%.

Следовательно, для соблюдения нормы к началу осенне-зимнего периода 2026–2027 годов чистая закачка в европейские подземные хранилища газа должна быть не меньше 68 миллиардов кубометров топлива. Еврокомиссия в расчете на теплую зиму, готова в текущем году понизить этот показатель до 80%.

Ранее экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявила, что без российского газа экономика Европы может развалиться.