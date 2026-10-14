Москва14 окт Вести.Без российского газа экономика Европы может развалиться, заявила экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Она отметила, что Европа на протяжении десятилетий покупает и продолжит покупать российский газ.

Полный отказ от российского газа предложен в качестве самой крайней меры, и этот запрет еще не вступил в силу. Несмотря на все заявления, Европа неизменно покупала газ из России, потому что без него экономика могла бы развалиться подчеркнула Донато

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Италии стоит вернуться к закупкам российского газа после окончания конфликта на Украине.