Экс-евродепутат Донато: став премьером Италии, я бы сразу встретилась с Путиным

Донато: будь я премьером Италии, первым делом встретилась бы с Путиным Экс-евродепутат Донато: став премьером Италии, я бы сразу встретилась с Путиным

Москва14 окт Вести.Бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато заявила, что в случае назначения главой итальянского правительства первым делом договорилась бы о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление она сделала в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Если бы я была главой правительства, то первое, что бы я сделала, - это договорилась о встрече с Путиным и села бы в самолет сказала она

Затем политик, по ее словам, отменила бы все антироссийские санкции, не дожидаясь аналогичного решения Евросоюза (ЕС), поскольку считает Италию суверенным государством.

При этом Донато признала, что такой шаг мог бы привести к санкциям против самой Италии за нарушение правил ЕС.

Также бывший евродепутат заявила, что антироссийские санкции Евросоюза стали причиной серьезного ухудшения экономической ситуации в Европе. По словам Донато, жители европейских стран, за исключением государств Балтии, никогда не поддерживали разрыв отношений с Россией.