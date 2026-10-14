Экс-депутат ЕП Донато напомнила, что Италия никогда не воевала с Россией Экс-депутат ЕП Донато: Италия никогда не находилась в состоянии войны с Россией

Москва14 окт Вести.Италия никогда не воевала против России и не делает этого сегодня. Это подчеркнула в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.

По ее словам, в Италии растет запрос на восстановление контактов с Россией.

Возвращаясь к вопросу о дипломатических отношениях, кто бы что ни говорил, формально Италия никогда не находилась в состоянии войны с Россией и сегодня не воюет против нее. Тот факт, что формально войну никто не объявлял, и наша страна не принимает прямого участия в войне между Украиной и Россией, но при этом происходит демонизация России и вводятся запреты, выходящие за рамки официальных европейских санкций, вызывает глубокое недовольство наших граждан подчеркнула Донато

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.