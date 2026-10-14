Москва14 октВести.Италия никогда не воевала против России и не делает этого сегодня. Это подчеркнула в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.
По ее словам, в Италии растет запрос на восстановление контактов с Россией.
Возвращаясь к вопросу о дипломатических отношениях, кто бы что ни говорил, формально Италия никогда не находилась в состоянии войны с Россией и сегодня не воюет против нее. Тот факт, что формально войну никто не объявлял, и наша страна не принимает прямого участия в войне между Украиной и Россией, но при этом происходит демонизация России и вводятся запреты, выходящие за рамки официальных европейских санкций, вызывает глубокое недовольство наших гражданподчеркнула Донато
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.