Донато предупредила о риске эскалации конфликта с РФ из-за возможных провокаций Экс-депутат ЕП Донато допустила обострение конфликта с РФ из-за провокаций

Москва14 окт Вести.Бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато предупредила об опасности дальнейшей эскалации конфликта с Россией из-за возможных провокаций спецслужб. Об этом она заявила в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Главное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, чтобы не произошло дальнейшей эскалации. В том числе в результате действий секретных спецслужб, которые могут попытаться обвинить Россию в атаках, а затем начать конфликт сказала она

Политик назвала такой сценарий катастрофическим и отметила, что, к сожалению, не все итальянцы осознают связанные с ним риски.

Донато также указала на разрыв между политическим курсом европейских руководителей и настроениями населения в вопросе отношений с Россией. По ее словам, в Италии растет запрос на восстановление контактов с Москвой, тогда как поддержка Украины среди граждан снижается.