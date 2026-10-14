Донато выразила надежду на изменение позиции ЕС на фоне сотрудничества США и РФ

Экс-депутат ЕП Донато надеется на смену позиции ЕС из-за сотрудничества США и РФ Донато выразила надежду на изменение позиции ЕС на фоне сотрудничества США и РФ

Москва14 окт Вести.Возможное укрепление экономических связей между Соединенными Штатами и Россией при администрации Дональда Трампа способно заставить европейских политиков пересмотреть свою стратегию. Такое мнение выразила бывший депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

По словам политика, внимательно следившей за развитием ситуации в Европе и России, именно с таким сценарием связаны главные надежды на стабилизацию обстановки. Экс-евродепутат выразила мнение, что успешное экономическое партнерство Вашингтона и Москвы поможет донести до руководства "слабоумных европолитиков" простую истину.

Если они перейдут черту, то у них будет не один, а два противника: Россия и США пояснила Донато

Ранее бывший евродепутат также заявила, что антироссийские санкции Евросоюза привели к катастрофическому падению экономики Европы.