Донато: Меркель была очень зла, узнав о первом пакете санкций против России

Экс-депутат ЕП Донато рассказала о реакции Меркель на первые санкции против РФ Донато: Меркель была очень зла, узнав о первом пакете санкций против России

Москва14 окт Вести.Первый пакет санкций Евросоюза (ЕС) разрабатывался в Вашингтоне совместно с Еврокомиссией (ЕК), и тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель в результате была очень рассержена. Об этом сообщила экс-депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Антироссийская политика, по ее словам, была навязана властям Италии извне.

К сожалению, за эти годы в результате внешнего давления итальянское правительство присоединилось сначала к политике, навязываемой администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена, а затем и к решениям Европейской комиссии. Кстати, первый пакет санкций был разработан в Вашингтоне совместно с Европейской комиссией и администрацией Байдена – об этом сообщало издание Politico, так что это не мое изобретение. Тогда Меркель позвонила [председателю ЕК] Урсуле фон дер Ляйен и сказала: ты могла бы меня хотя бы предупредить! Меркель была очень зла сообщила Донато

Антироссийские санкции ЕС она назвала результатом действий тех, кто не желает экономического взаимодействия России и Европы.

Это результат действий внешних сил, желающих отделить Европу от России. Но это лобби всегда льет воду на свою мельницу и хочет ослабить Европу и европейскую экономику, потому что экономическое объединение России и Европы грозило бы США объяснила экс-депутат

Также Франческа Донато подчеркнула, что европейцы требуют пересмотра отношений их стран с Россией.