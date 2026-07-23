Москва23 июлВести.Утверждение Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций был сопряжен со множеством неурядиц, споров и торгов, страны пытались выбить для себя удобные условия. Об этом рассказал депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

По словам экс-депутата, некоторые европейские страны поняли, что санкции бьют по их экономике больше, чем по российской.

Ряд стран пытались исключить из списка положения, которые бы вредили экономике… В частности, Германия и Португалия выторговали импорт минтая из России, так как запрет на него грозил бы закрытием крупнейших в Европе рыбоперерабатывающих заводов в Германии, потерей 8 тыс. рабочих мест… В конечном итоге это просто вывеска для прессы, для обывателя, мол, мы проводим и дальше твердую санкционную политику, которая вот-вот поставит на колени российскую экономику

сказал Евгений Шмидт

Он добавил, что европейская санкционная политика ударила в первую очередь по Германии, однако канцлер Фридрих Мерц не намерен отказываться от этого курса.

По экономике Германии эти санкции ударили в полной степени, потому что до санкционной политики Германия была торговым партнером номер один среди западных стран для Российской Федерации. Естественно, закрытие экономических связей обернулось огромными убытками для нашей экономики

подчеркнул экс-депутат бундестага