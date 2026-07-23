Москва23 июлВести.Утверждение Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций был сопряжен со множеством неурядиц, споров и торгов, страны пытались выбить для себя удобные условия. Об этом рассказал депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".
По словам экс-депутата, некоторые европейские страны поняли, что санкции бьют по их экономике больше, чем по российской.
Ряд стран пытались исключить из списка положения, которые бы вредили экономике… В частности, Германия и Португалия выторговали импорт минтая из России, так как запрет на него грозил бы закрытием крупнейших в Европе рыбоперерабатывающих заводов в Германии, потерей 8 тыс. рабочих мест… В конечном итоге это просто вывеска для прессы, для обывателя, мол, мы проводим и дальше твердую санкционную политику, которая вот-вот поставит на колени российскую экономикусказал Евгений Шмидт
Он добавил, что европейская санкционная политика ударила в первую очередь по Германии, однако канцлер Фридрих Мерц не намерен отказываться от этого курса.
По экономике Германии эти санкции ударили в полной степени, потому что до санкционной политики Германия была торговым партнером номер один среди западных стран для Российской Федерации. Естественно, закрытие экономических связей обернулось огромными убытками для нашей экономикиподчеркнул экс-депутат бундестага