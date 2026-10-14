Донато считает, что Путин слишком доверял партнерам, не заслуживавшим этого Экс-депутат Европарламента Донато: Путин ведет себя слишком мягко

Москва14 окт Вести.Президент России Владимир Путин ведет себя слишком мягко, и он излишне доверял партнерам, не заслуживавшим этого. Такое мнение высказала экс-депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Она ответила на вопрос, в чем, по ее мнению, ошибается или могла бы действовать по-другому Россия.

Мне сложно сказать, в чем Москва может ошибаться, потому что в свете того, что произошло и происходит, мне иногда кажется, что ваш президент ведет себя слишком мягко. Он слишком доверял и излишне шел навстречу тем партнерам, которые этого не заслуживали. В результате сложилось впечатление о его слабости. Я пришла к этому заключению – хотя, может быть, и ошибочно отметила Донато

Также экс-депутат ЕП рассказала о реакции на первые европейские санкции против РФ тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.