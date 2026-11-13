Экс-депутат Санторо: Макрон и Меркель ошиблись в своем отношении к Минску-2

Бывший европолитик указал на политический просчет Макрона и Меркель Экс-депутат Санторо: Макрон и Меркель ошиблись в своем отношении к Минску-2

Москва13 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ошиблись в своем отношении к Минским договоренностям. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

По его мнению, нынешнюю напряженность между ЕС и Россией можно было бы предотвратить.

Европа, по-моему мнению, ошиблась в том, что превратила возможное сближение, то есть возможный союз России с Европой, в своего рода поражение России, расширив НАТО до тех пор, пока оно не начало лаять у границ России заявил он

При этом политики ЕС должны были тщательнее отнестись к договоренностям по Украине.

Европа ошиблась, когда Макрон и Меркель не отнеслись к Минским соглашениям должным образом, хотя они обещали это сделать уверен Санторо

Они должны были бороться за выполнение этих договоренностей до конца, подчеркнул итальянский журналист.