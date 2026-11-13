Итальянский журналист Санторо: у Запада больше нет силы ставить других на колени

Эксперт: Запад пребывает в заблуждении по поводу своей силы Итальянский журналист Санторо: у Запада больше нет силы ставить других на колени

Москва13 ноя Вести.У стран Запада нет могущества, чтобы навязывать другим какие-либо требования и правила. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

Мы больше не являемся Западом, который может всем указывать и ставить всех на колени. У нас больше нет такой силы сказал он

Что касается Италии и непосредственно премьер-министра Джорджи Мелони, то, по мнению Микеле Санторо, на международном уровне у страны есть существенные недочеты.

Мелони не знает, в каком направлении должна двигаться международная политика страны. Решение идти в фарватере политики Трампа было принято, поскольку она видела в нем стремление погасить определенные конфликты. На волне движения MAGA Трамп делал определенные миротворческие заявления до того, как начать войну с Ираном. Потом он заплатил высокую цену заметил он

При этом, указал итальянец, Мелони объясняла свой международный ориентир тем, что Италия якобы находится стороне Запада, как более сильного. Но это ошибка прогнозирования, так как недооценивается значение в мире России, Индии, Бразилии.