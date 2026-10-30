Москва30 окт Вести.Четыре года работы Джорджи Мелони на посту премьер-министра Италии показали, что коллективный каток Брюсселя смял ее амбиции и цели. Об этом в своей колонке написал журналист ИС "Вести" Георгий Подгорный.

Он обратил внимание на то, что политик вступала в должность, обещая вернуть бренду "Made in Italy" былой лоск и славу. В планах Мелони, как напомнил журналист, была цель укрепить национальную промышленность, бороться с бедностью, снизить зависимость от энергоносителей.

Эти четыре года показали, что каток коллективного Брюсселя смял амбиции и цели Мелони, несмотря на - надо отдать ей должное - все попытки сопротивляться. ЕС и НАТО фактически навязали Риму логику, при которой приоритетом стало не укрепление реального сектора экономики, а наращивание долга ради оборонных обязательств. Первое и самое главное, чем пришлось поступиться, — ресурсы написал Подгорный

Он пояснил: наперекор интересам итальянцев республика решила отказаться от дешевого газа.

Сегодня в энергопортфеле страны он занимает всего лишь 2% против 41% в 2021 году. Но просто отказаться от газа мало — его все равно надо где-то закупать. По разным данным, стоимость закупки у США, Катара, Азербайджана и Алжира стала дороже примерно на 30%. По прогнозу, в этом году на импорт углеводородов Рим потратит 48 млрд евро. То есть в побеге от всего российского Италия сменила одну зависимость на другую. Только куда более дорогую, да еще и с затянутой политической удавкой. А учитывая, что правительство Италии в этом году потратит порядка 600 млн евро на субсидии электроэнергии для населения, — это особый вид экономического извращения добавил Подгорный

Ранее стало известно, что Джорджа Мелони отложила отправку Украине нового пакета помощи до назначенных на 3 ноября промежуточных выборов в США. Некоторое время назад итальянские СМИ сообщали, что споры о поддержке Киева привели к расколу в правительстве страны.