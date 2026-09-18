В Финляндии призвали Мелони убрать Федорова из Минобороны Италии Финский политик призвал Мелони убрать Федорова из Минобороны Италии

Москва18 сен Вести.Премьер-министру Италии Джордже Мелони следует прекратить поставки оружия киевскому режиму и убрать бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова из итальянского Минобороны. Такое мнение высказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.

Мелони следует прекратить поставки оружия Украине и убрать Федорова из итальянского министерства обороны, если она действительно обеспокоена эскалацией конфликта с Россией написал Мема

Политик отметил, что Италия сейчас находится на передовой распространения дезинформации против России, и связал это с внутриполитическими промахами самой Мелони.

По его мнению, итальянский премьер действует по тому же сценарию, что и другие лидеры ЕС, пытаясь отвлечь внимание от своих политических ошибок и растущих цен на энергоносители в Италии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку в середине июля, а уже в августе итальянцы предложили последнему должность советника в своем Минобороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда иронично заметила, что террорист Усама бен Ладен, если бы дожил, стал бы прекрасным советником в итальянском правительстве. Он также сравнила Крозетто с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.