Москва17 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, которые тоже хотели "защитить Европу".
Так она прокомментировала слова главы итальянского оборонного ведомства о том, что "каждый погибший украинский солдат умирает, защищая Европу".
85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреевнаписала Захарова в своем Telegram-канале
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского напоминает положение Адольфа Гитлера в апреле 1945 года, когда тот прятался в бункере и мечтал о чудо-оружии.