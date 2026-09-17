Захарова о словах Крозетто: Гитлер и Муссолини тоже думали, что защищают Европу

Захарова сравнила главу МО Италии с Гитлером и Муссолини Захарова о словах Крозетто: Гитлер и Муссолини тоже думали, что защищают Европу

Москва17 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, которые тоже хотели "защитить Европу".

Так она прокомментировала слова главы итальянского оборонного ведомства о том, что "каждый погибший украинский солдат умирает, защищая Европу".

85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского напоминает положение Адольфа Гитлера в апреле 1945 года, когда тот прятался в бункере и мечтал о чудо-оружии.