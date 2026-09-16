Политик Нимайер провел параллель между Зеленским и сидящим в бункере Гитлером

Немецкий политик сравнил Зеленского с сидевшим в бункере Гитлером Политик Нимайер провел параллель между Зеленским и сидящим в бункере Гитлером

Москва16 сен Вести.Положение главы киевского режима Владимира Зеленского напоминает положение Адольфа Гитлера в апреле 1945 года, когда тот прятался в бункере и мечтал о чудо-оружии, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

Зеленскому стоит вести переговоры о мире, а не отсиживаться в бункере, отметил Нимайер.

Когда Гитлер сидел в берлинском бункере в конце Второй мировой [войны], он мечтал о каких-то бригадах, которые придут на помощь, или о чудо-оружии. Так Гитлеру и пришел конец. Никто не явился к нему на помощь приводит РИА Новости слова Нимайера

Между тем депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что киевский главарь подобно Гитлеру пытается атаковать Крым и другие российские регионы. Цель Зеленского - посеять панику среди россиян, отметил Ивлев.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нацистские метастазы продолжат расползаться, если Москва согласится на перемирие при сохранении существующего режима в Киеве.